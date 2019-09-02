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الجيش المصري يعلن عن نظام جديد لتأمين الحدود

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الجيش المصري يعلن عن نظام جديد لتأمين الحدود الجيش المصري يعلن عن نظام جديد لتأمين الحدود

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فإن المشروع الجديد يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وافتتح زكي عدد من المواقع الإشارية الجديدة وأعلن بدء التشغيل التجريبى لمركز التحكم الرئيسى فى أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضاً للمعدات الإشارية اشتمل على عرض لإمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطورة وأسلوب عملها وتأمينها فى جميع حالات الطوارئ، ومعدات شبكات المواصلات الاستراتيجية ومحطات الألياف الضوئية المطورة وأنظمة الإتصالات الحديثة التى تم إدخالها للقوات المسلحة وشاهد عرضاً لمعدات الإتصال الداخلى المطورة لصالح العناصر المدرعة و ذات الجنزير.

ومن جانبه وجه مدير إدارة الإشارة كلمة شكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة وحرصها على إمتلاك أحدث المنظومات العالمية بما يسهم فى دعم قدراتها وإمكانياتها القتالية.

وأكد على "استمرار إدارة الإشارة فى التدريب الجاد والحفاظ على الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى العالى والدائم، مع استمرار التركيز على تطوير آداء العنصر البشرى وتأهيله".

SputnikNews

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