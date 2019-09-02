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محدث.. أسعار الذهب تعزز مكاسبها لأكثر من 6 دولارات

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محدث.. أسعار الذهب تعزز مكاسبها لأكثر من 6 دولارات محدث.. أسعار الذهب تعزز مكاسبها لأكثر من 6 دولارات

مباشر: وسعت  الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الإثنين، لأكثر من 6 دولارات مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بعدما أطلق أكبر اقتصادين حول العالم جولة جديدة من تعريفات الند للند على سلع بعضهما البعض.

وتتسبب الجولة الجديدة من التعريفات في تصعيد الحرب التجارية المطولة كما أنها تضيف المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، بدأ سريان مفعول تعريفات أمريكية بنحو 15 بالمائة على بعض السلع الصينية كما قامت بكين بتطبيق رسوم تتراوح نسبتها بين 5 و10 بالمائة على منتجات مستوردة من الولايات المتحدة.

ويتجه المستثمرون في العادة خلال أوقات عدم اليقين التجاري، إلى أسواق الملاذ الآمن والتي يأتي في مقدمتها الذهب.

في حين أكد الرئيس الأمريكي أن جولة المحادثات المزمع عقدها هذا الشهر لا تزال قائمة.

وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات اقتصادية اليوم تحسن النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.70 دولار ليصل إلى 1538.10 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر سجل مكاسب قوية خلال شهر أغسطس/آب الماضي تجاوزت الـ90 دولاراً على خلفية التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.4 بالمائة أو ما يوازي 6.17 دولار مسجلاً 1526.55 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة عند 99.059 قرب أعلى مستوى مسجل في أكثر من عامين.

مباشر (اقتصاد)

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