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تقرير: أعضاء البرلمان البريطاني يخططون لإجبار جونسون على تأجيل البريكست

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تقرير: أعضاء البرلمان البريطاني يخططون لإجبار جونسون على تأجيل البريكست تقرير: أعضاء البرلمان البريطاني يخططون لإجبار جونسون على تأجيل البريكست

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن أعضاء البرلمان البريطاني يخططون لتمرير تشريع يُجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على تأجيل موعد البريكست لمدة 3 أشهر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها، اليوم الإثنين، أن معارضي البريكست دون اتفاق في البرلمان يعتزمون تمرير مشروع قانون لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل مالم يتوصل جونسون إلى صفقة للبريكست مع الكتلة بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وهدد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمنع المعارضين في حزبه من الترشح في الانتخابات المقبلة حال دعمهم لمنع اتمام البريكست في 31أكتوبر/تشرين المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، حصلت الحكومة البريطانية على موافقة لتعليق أعمال البرلمان البريطاني خلال الفترة من 11 سبتمبر/أيلول الجتري وحتى خطاب الملكة في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان جونسون ذكر أن بريطانيا سوف تنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد سواءً بصفقة أو بدون.

وبحلول الساعة 2:48 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.9 بالمائة إلى 1.2043 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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