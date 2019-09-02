اجتماع اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عددا من القرارات والأخبار الهامة على المستوى المحلي؛ أبرزها إعلان الصندوق العقاري إيداع الدعم لمستفيدي "سكني" في أغسطس/ آب، وعقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد اجتماعها الأول بالرياض، وكشفت هيئة التجارة الخارجية عن اقتراب دخول اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بالدول العربية حيز التنفيذ.

وعلى مستوى سوق الأسهم، حصلت "وفا للتأمين" على فترة إضافية لتعديل مقترح إعادة التنظيم المالي، وكشفت "تداول عن إجازة اليوم الوطني، وأخيرا عاود المؤشر العام للسوق مكاسبه بالختام.

ويرصد "مباشر" أبرز قرارات سوق الأسهم والأحداث الداخلية بالمملكة اليوم، كالتالي:

اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بالدول العربية تدخل حيز التنفيذ..أكتوبر المُقبل

إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع 4% خلال يوليو

كيف يرى وزير الصناعة السعودي تحديات القطاع؟ (فيديو)

الخريف: سنعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر بالسعودية

تقرير: توقعات باستمرار تقدم الاقتصاد السعودي غير النفطي خلال 2019

اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد بالسعودية تعقد اجتماعها الأول

العقاري السعودي:إيداع 773 مليون ريال لمستفيدي "سكني" في أغسطس

الجوازات السعودية: مغادرة 1.39 مليون حاج منذ انتهاء الموسم

إنفوجرافيك.. تفاصيل استراتيجية قطاع الاتصالات السعودي بالفترة القادمة

سوق الأسهم:

منح "وفا للتأمين" فترة إضافية لتعديل مقترح إعادة التنظيم المالي

"دله الصحية" توقع عقد شراكة مع "سيمينز" بـ112 مليون ريال

تقرير: عوامل خارجية وداخلية وراء تراجع السوق السعودي في أغسطس

"أميانتيت" يقفز لأعلى مستوياته في 7 أشهر بعد ارتفاعه الرابع

70 مليون دولار أرباح "أبيكورب" بالنصف الأول من 2019

سوق الأسهم السعودية يعلن عن إجازة اليوم الوطني

"مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية وترفعها لـ100 مليون ريال

السوق السعودي يعاود مكاسبه بارتفاع 0.74%