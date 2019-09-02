ارتفاع 5 بورصات خليجية.. وسوقا الكويت ومسقط يخالفان الاتجاه

الرياض- مباشر: سجلت 5 بورصات خليجية ارتفاعاً بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، تصدرهم سوق دبي المالي، بدعم تفعيل قرار زيادة تملك الأجانب ببنك الإمارات دبي الوطني، أكبر البنوك بالدولة، فيما تراجع أداء بورصتين.

وتصدر سوق دبي ارتفاع بورصات الخليج بنحو 4.77 بالمائة، بما يُعادل 131.47 نقطة، لتغلق عند 2889.81 نقطة مدفوعاً بنمو سهم بنك الإمارات دبي الوطني بسبب تفعيل قرار زيادة تملك الأجانب في أسهم البنك ذاته من 5 بالمائة إلى 20 بالمائة.

وقال محللون لـ"مباشر" إن الأنباء عن اعتزام بنك دبي الوطني اليوم رفع نسبة الأجانب أدت إلى الانتعاش ودفعها للصعود وتحقيق مكاسب مليارية جديدة لتنفض بذلك حالة الترقب التي خلفتها الحرب التجارية وما أثير حولها الفترة الماضية.

السوق السعودي يوقف الخسائر

وحل بالمركز الثاني المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي لينجح في إنهاء تعاملات جلسة يوم الاثنين داخل المنطقة الخضراء، بعد سلسلة تراجعات استمرت 3 جلسات على التوالي بدعم من ارتفاع شبه جماعي للقطاعات أبرزهم البنوك والمواد الأساسية وصناعة المعدات.

وبنهاية التعاملات سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.74 بالمائة الى مستوى 7971.14 نقطة ليضيف الى رصيده نحو 58.8 نقطة.

قرارات بن راشد تنعش السوق

وجاء سوق أبوظبي بالمركز الثالث في الارتفاعات بسبب نمو قطاعاته القيادية، وذلك تزامناً مع قرارات نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي من المتوقع أن تنعش الاقتصاد، وخاصة القطاع العقاري.

وزاد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.68 بالمائة، بما يعادل 34.84 نقطة، لينهي عند مستوى 5156.01 نقطة، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع في 72 جلسة، منذ تاريخ 14 مايو/أيَّار 2019.

البحرين

وسجلت بورصة البحرين ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين بدعم من قطاع البنوك التجارية،وانخفضت البورصة بنسبة 0.09 بالمائة، بما يوازي 0.5 بالمائة، لتغلق عند سعر 1540.75 نقطة.

الارتفاع الثالث لبورصة قطر

للجلسة الثالثة على التوالي، أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط نمو بالسيولة بنسبة 36.8 بالمائة.

وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.20 بالمائة إلى النقطة 10274.15، ليربح 20.46 نقطة عن مستويات أمس الأحد.

وارتفعت التداولات اليوم، إذ صعدت السيولة 36.8 بالمائة إلى 215.74 مليون ريال، مقابل 157.67 مليون ريال بالأمس، كما زادت الأحجام 11.3 بالمائة عند 68.47 مليون سهم مقارنة بـ61.54 مليون سهم بجلسة الأحد.

بورصة الكويت تتصدر التراجعات

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة يوم الاثنين متراجعة بشكل جماعي، وسط تدن ملحوظ في مستويات التداول لتصل السيولة بالبورصة إلى أدنى قيمة لها خلال 4 أشهر.

وهبط المؤشر العام للبورصة اليوم بنسبة 0.29 بالمائة عند مستوى 5953.5 نقطة خاسراً نحو 17.6 نقطة، كما تراجع المؤشران الرئيسي والأول بواقع 0.22 بالمائة و 0.32 بالمائة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 12 بالمائة لتصل إلى 18.71 مليون دينار مقابل 21.27 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 23.4 بالمائة إلى 93.24 مليون سهم مقابل 121.73 مليون سهم بجلسة الأحد.

مسقط

وحل ثانياً بين التراجعات المؤشر العام لسوق مسقط لينهي تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بعد عطلة رأس السنة الهجرية، متراجعاً بنسبة 0.06 بالمائة بإقفاله عند مستوى 4002.66 نقطة، خاسراً 2.21 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر بتراجع 5 أسهم قيادية، وتقدم بنك ظفار على المتراجعين بنسبة 2.74 بالمائة، وتراجع الخليجية للاستثمار 1.32 بالمائة، والمدينة تكافل 1.22 بالمائة، وتراجع بنك مسقط 0.89 بالمائة.

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