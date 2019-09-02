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كيانات صناعية أمريكية تطالب ترامب بتأجيل التعريفات ضد الصين

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كيانات صناعية أمريكية تطالب ترامب بتأجيل التعريفات ضد الصين كيانات صناعية أمريكية تطالب ترامب بتأجيل التعريفات ضد الصين

مباشر: أرسل أكثر من 160 مسؤول لكيانات صناعية كبرى في الولايات المتحدة بإرسالة رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد للتعبير عن معارضتهم للتعريفات.

وقام مسؤولو الكيانات الصناعية بصياغة رسالة موحدة مؤرخة بتاريخ 28 أغسطس/آب وموقعة بأسماءهم في نهاية الرسالة تكشف عن رغبتهم في تأجيل كافة زيادات التعريفات المعلنة على السلع الصينية والتي من المخطط دخولها حيز التنفيذ هذا العام.

وكان الرئيس الأمريكي قرر زيادة التعريفات على السلع الصينية من 10 إلى 15 بالمائة، وهو القرار الذي دخل بالفعل حيز التنفيذ بالأمس وسط ردود انتقامية حذرة من بكين.

كما من المخطط أن تقوم الولايات المتحدة بزيادة التعريفات من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وأوضح مسؤولو المجموعات الصناعية الأمريكية أن هذه الزيادة في التعريفات تأتي في أسوأ وقت وهو منتصف فترة الشحن المزدحمة لعطلات نهاية العام.

وأشار المصنعون إلى أن المستهلكين الأمريكيين هم من يقودون نمو الاقتصاد الأمريكي مع الإشارة إلى أن مطالبة الشركات الأمريكية بمغادرة الصين ليس الحل.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات من أجل حماية الشركات والعمال والمستهلكين الأمريكيين خلال موسم العطلات هذا.

وقالوا: "نرجوك حماية موسم العطلات وتأجيل مثل هذه التعريفات".

وأُرسلت الرسالة إلى العديد من الجهات مثل الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين ووزير التجارة ويلبر روس والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو.

مباشر (اقتصاد)

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