إعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2019 م .

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 31/ 3/ 2019 م.

3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 3/ 2019 م

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية 2019م- 2020 م وتحديد أتعابه. (للفترة المالية من 1 أبريل 2019م إلى 31 مارس 2020م ).

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019.

6- التصويت على صرف مبلغ 2,095,000 ريال ( مليونان و خمسة و تسعون الف ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019م.

7- التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ طارق التويجري ، عضوا في مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبارا من تاريخ تعيينه في 10/12/2018 م و اكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/ 06 /2020 م ً خلفا للعضو المستقيل عمار عبدالواحد الخضيري .

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة اوغير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019 هي 423.52 مليون ريال.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 3.41 مليون ريال .

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها و هي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 4.4 مليون ريال .

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة اوغير مباشرة فيها وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 4.4 مليون ريال . مرفق

12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

التصويت على إبرام اتفاقية شراء مائة بالمائة (100%) من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة (شركة شخص واحد) والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ ثلاثمائة وأربعون (340) مليون ريال سعودي