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اعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك سامبا.

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اعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك سامبا. اعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك سامبا.
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عن تجديد وزيادة اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك سامبا بقيمة 100 مليون ريال سعودي على النحو التالي: تاريخ الحصول على التمويل 1441-01-03 الموافق 2019-09-02 الجهة الممولة بنك سامبا قيمة التمويل 100 مليون ريال سعودي بعد زيادة 50 مليون ريال سعودي لقيمة الاتفاقية السابقة مدة التمويل تسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 30/06/2020 الضمانات المقدمة مقابل التمويل اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك. الهدف من التمويل الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى. أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية

مباشر (اقتصاد)

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