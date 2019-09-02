اليورو يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى في 27 شهراً

مباشر: تراجعت عملة اليورو لأدنى مستوى في 27 شهراً أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأوروبي.

وبدأت الولايات المتحدة بالأمس تطبيق تعريفات بنحو 15 بالمائة على بعض السلع الصينية على أن يتم فرض رسوم على سلع أخرى في 15 ديسمبر/ كانون الأول، في الوقت الذي فرضت فيه بكين تعريفات على سلع أمريكية من ضمنها النفط الخام.

وتؤثر التوترات التجارية بالإضافة إلى تحول عوائد السندات للنطاق السلبي على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

ووسط الصورة الضبابية للتوقعات الاقتصادية ترى الأسواق احتمالية أن يخفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة هذا الشهر.

وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0961 دولار بعد أن سجل مستوى 1.0958 دولار هو الأدنى منذ 12 مايو/آيار من عام 2017.

كما هبط اليورو أمام الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة إلى 116.680 ين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لكنه سجل ثاني أسوأ قراءة منذ عام 2013.