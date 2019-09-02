الأسواق المالية الأمريكية تغلق أبوابها اليوم احتفالاً بعيد العمال

مباشر: أغلقت البورصة والهيئات الحكومية في الولايات المتحدة أبوابها اليوم الإثنين في عطة رسمية احتفالاً بعيد العمال.

وتحتفل الولايات المتحدة بيوم العمال في أول يوم إثنين من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.

ومن المقرر أن تعود البورصة الأمريكية للعمل بشكل طبيعي بدءًا من غد الثلاثاء.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية لتحقق مكاسب أسبوعية، لكنها سجلت أسوأ أداء شهري منذ مايو/آيار الماضي.

وعانت "وول ستريت" من خسائر قوية خلال الشهر الماضي مع مخاوف الركود الاقتصادي وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

ودخلت بالأمس التعريفات المتبادلة للولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ على أن يتم فرض بقية الرسوم على سلع أخرى في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.