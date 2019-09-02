أخبار عاجلة

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
إجلاء مليون شخص بسبب إعصار دوريان -
خالد بيبو : الأهلي لا يحاسب بالقطعة حتى يرحل لاسارتي بعد خسارة صن داونز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسواق المالية الأمريكية تغلق أبوابها اليوم احتفالاً بعيد العمال

Google+ Print
الأسواق المالية الأمريكية تغلق أبوابها اليوم احتفالاً بعيد العمال الأسواق المالية الأمريكية تغلق أبوابها اليوم احتفالاً بعيد العمال

مباشر: أغلقت البورصة والهيئات الحكومية في الولايات المتحدة أبوابها اليوم الإثنين في عطة رسمية احتفالاً بعيد العمال.

وتحتفل الولايات المتحدة بيوم العمال في أول يوم إثنين من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.

ومن المقرر أن تعود البورصة الأمريكية للعمل بشكل طبيعي بدءًا من غد الثلاثاء.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية لتحقق مكاسب أسبوعية، لكنها سجلت أسوأ أداء شهري منذ مايو/آيار الماضي.

وعانت "وول ستريت" من خسائر قوية خلال الشهر الماضي مع مخاوف الركود الاقتصادي وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

ودخلت بالأمس التعريفات المتبادلة للولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ على أن يتم فرض بقية الرسوم على سلع أخرى في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا

مكاسب قوية للذهب وبيانات سلبية محور الأسواق العالمية اليوم

مكاسب قوية للذهب وبيانات سلبية محور الأسواق العالمية اليوم

البرلمان البريطاني يصوت لصالح إجراء تشريع يمنع البريكست دون اتفاق

البرلمان البريطاني يصوت لصالح إجراء تشريع يمنع البريكست دون اتفاق

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية