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"مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية وترفعها لـ100 مليون ريال

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"مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية وترفعها لـ100 مليون ريال "مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية وترفعها لـ100 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، اليوم الاثنين، عن تجديد وزيادة اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك سامبا.

وقالت "مبكو"، في بيان لها على "تداول"، إن قيمة التمويل 100 مليون ريال؛ بعد زيادة 50 مليون ريال لقيمة الاتفاقية السابقة.

وأضافت الشركة في بيانها، أن مدة التمويل تسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2020.

وأوضحت، أن الهدف من التسهيلات؛ تمويل رأس المال العامل للشركة، وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

ولفتت "مبكو"، إلى أنها حصلت على التمويل بضمان بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وحصلت الشركة، في مايو/ أيار الماضي، على تسهيلات بنكية جديدة (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) من البنك الأهلى التجاري بقيمة 169 مليون ريال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 2.1 بالمائة، لمستوى 12.76 ريالا.

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