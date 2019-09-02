سوق الأسهم السعودية يعلن عن إجازة اليوم الوطني

الرياض – مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الاثنين، عن إجازة العيد الوطني بالبورصة.

وقالت "تداول"، في بيان لها، إن إجازة العيد الوطني سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأضافت شركة السوق المالية السعودي، أن التداول يستأنف بعد الإجازة، يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأصدرت وزارة العمل السعودية، يوم الأحد، توضيحاً بشأن إجازة العيد الوطني للمملكة.

وقالت الوزارة، إنه تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي سيوافق يوم الاثنين 24 محرم لعام 1441هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2019، تنوه بأن سيكون يوم إجازة رسمية.

وكشفت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة، 20 أغسطس/ آب الماضي، أن إجازة اليوم الوطني ستكون 4 أيام، تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 19 سبتمبر/ أيلول.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، الموافق الأول من الميزان، الذي يوافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز آل سعود، بتوحيد المملكة.

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