خسائر حادة للأصول المالية في الأرجنتين بعد فرض ضوابط العملة

مباشر: شهدت الأصول المالية في الأرجنتين خسائر حادة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد فرض ضوابط جديدة على العملة المحلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وتراجعت السندات الحكومية المقومة بالدولار والتي يحين موعد استحقاقها في 2028 إلى مستوى 36.58 سنت لكل دولار وهو أدنى الإطلاق وفقاً لبيانات "ريفينتيف،بالإضافة إلى خسائر للسندات ذات آجل استحقاق 5 و20 عاماً، بحسب وكالة رويترز.

كما تراجعت أسهم الشركات المالية الأرجنتينية خلال التعاملات حيث هبط سهم شركة "جروبو فيايننسو جاليسيا" بنحو 9.1 بالمائة كما انخفض سهم "بانكو ماكرو" بنحو 6.5 بالمائة في بورصة فرانكفورت".

كما ارتفعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون من أجل الاحتفاظ بسندات الأرجنتين إلى 2534 نقطة أساس أعلى من عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الإفلاس في عام 2001.

وجاءت هذه الخسائر الحادة بعد أن أعلنت الحكومة بالأمس فرض ضوابط على العملة من شأنها تقييد شراء العملات الأجنبية بالإضافة إلى أنه يجب أن تطلب كافة الشركات في الأرجنتين إذن من البنك المركزي من أجل بيع البيزو وشراء عملة أجنبية.

وفقدت عملة الأرجنتين أكثر من 30 بالمائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري وسط مخاوف من تخلف دولة أمريكا الجنوبية عن سداد ديونها.

وبعد زيادة وفد صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة الأرجنتين خطتها للتفاوض مع حائزي السندات السيادية وصندوق النقد بشأن تمديد فترة استحقاق الديون لديها في سبيل التأكد من قدرة الدولة على السداد.