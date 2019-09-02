سوق الأسهم السعودي يعاود الارتفاع بدعم القياديات

الرياض- مباشر: نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في إنهاء تعاملات جلسة اليوم الإثنين داخل المنطقة الخضراء، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات، بقيادة القطاعات الكبرى، ليعاود مكاسبه بعد سلسلة تراجعات استمرت 3 جلسات متتالية.

وبنهاية التعاملات سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.74 بالمائة الى مستوى 7971.14 نقطة ليضيف الى رصيده نحو 58.8 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3.2 مليار ريال، من خلال التداول على 132.721 مليون سهم موزعة على 108.209 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم مجموعة السريع بنسبة 9.94 بالمائة الى مستوى 44.80 ريال، وصعد "أميانتيت" بنسبة 8.01 بالمائة الى مستوى 7.55 ريال، وارتفع سهم الحكير بنحو 6.45 بالمائة الى مستوى 23.10 ريال.

وفي المقابل انخفض سهم "الدريس" بنسبة 2.26 بالمائة الى مستوى 45.35 ريال، ونزل سهم "التأمين العربية" بنحو 1.69 بالمائة لمستوى 17.40 ريال، وحل سهم "ساكو" بالمركز الثالث بين التراجعات بنحو 1.47 بالمائة الى مستوى 60.40 ريال.

وسيطر سهم "الراجحي" على السيولة بنحو 712.105 مليون ريال، وكان "أميانتيت" الأنشط بالكميات، بنحو 25.88 مليون سهم.

وقال المحلل بأسواق المال على الجعفري، إن السوق شهد اليوم ارتدادا فنيا مرجحاً الانتهاء من فترة التصحيح قريباَ ومن ثم العودة للارتفاع مرة أخرى.

وأضاف الجعفري لـ "مباشر" إن مؤشر السوق السعودي لا يزال يتداول في منطقة التشبع البيعي، مشيراً إلى أن هذا يرفع من فرصة حدوث تماسك وارتداد في الأجل القصير.

ورجع أن يشهد السوق مرحلة تذبذب خلال الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من الربع الثالث، مشيراً الى ان نتائج الشركات والتوزيعات النقدية هي التي ستحدد إتجاه السوق بالفترة القادمة.

ومن جانبه، قال محلل أسواق المال محمد الميموني لـ" مباشر" إن المستثمرين بالسوق في ترقب وانتظار للفائدة وهو الأمر المتعلق بقطاعي البنوك والعقار الذي سيؤثر بتداولاتهم بشكل قاطع خلال تداولات الشهر الجديد.

وتصدر قطاع صناعة المعدات الإرتفاعات بنحو 2.71 بالمائة، فيما كان قطاع الأدوية الأكثر تراجعاً بنسبة 0.96 بالمائة.

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