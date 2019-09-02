إعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة كافة مساهمي الشركة الذين يملكون أسهما لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق راديسون بلو قاعة المباركية بجدة رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7a6DAuaiTDB2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-02-08 الموافق 2019-10-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح، علمًا بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقًا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبًا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (نصف) رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة جدول أعمال الجمعية أولاً: التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
ثانياً: التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة. (مرفق)
ثالثاً: التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود. (مرفق)
رابعاً: التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
خامساً: التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بلجان مجلس الإدارة. (مرفق)
سادساً: التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون الفقرة الثانية فقط من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحًا يوم الخميس الموافق 03/10/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التاليhttp://tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم المساهمين على الجوال رقم 00966565075343 أو هاتف 920001862 تحويلة 8986 أو بريد الكتروني dalfadli@ggi-sa.com الملفات الملحقة