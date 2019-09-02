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كيف يرى وزير الصناعة السعودي تحديات القطاع؟ (فيديو)

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كيف يرى وزير الصناعة السعودي تحديات القطاع؟ (فيديو) كيف يرى وزير الصناعة السعودي تحديات القطاع؟ (فيديو)

 الرياض- مباشر: تحدث وزير الصناعة السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، عن واقع وتحديات القطاع، قبل توليه منصب الوزير، وعمله كعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ونائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة.

وقال الخريف إن القطاع الصناعي  يعد من أهم القطاعات التي يبني عليها أي .

وصدر أمر ملكي، يوم الجمعة الماضي، بإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً لها.

ويتحدث الوزير عن التحديات التي تواجه القطاع، وفقا للفيديو المنشور بغرفة الرياض، كالتالي:

 

 

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