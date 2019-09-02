يسر شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن تهنئكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونود إفادتكم بأن إجازة اليوم الوطني سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأحد 23/1/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/9/2019 م، عليه:
- يتوقف التداول بنهاية يوم الأحد 23/1/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/9/2019 م،
- يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الثلاثاء 25/1/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24/9/2019 م
إجازة اليوم الوطني للـسوق المالية السعودية (تداول)
يسر شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن تهنئكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونود إفادتكم بأن إجازة اليوم الوطني سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأحد 23/1/1441 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/9/2019 م، عليه: