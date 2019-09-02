"يو.بي.إس": إعصار دوريان قد يتسبب في خسائر 25 مليار دولار

مباشر: قال محللون في بنك "يو.بي.إس" إن إعصار "دوريان" الذي يضرب جزر الباهاماس قد يتسبب في خسائر 25 مليار دولار لشركات التأمين على الأقل.

ومن المتوقع أن يكون إعصار دوريان أكبر الكوارث الطبيعية التي تتسبب في خسائر لشركات التأمين منذ عام 2017.

وأضاف محللو البنك الأمريكي خلال مذكرة للعملاء اليوم الإثنين، أن الإعصار قد يتسبب في خسائر تصل إلى 40 مليار دولار إذا ضرب الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب مركز خدمة الطقس الوطني في الولايات المتحدة فإن دوريان يعتبر أكثر عاصفة قوة تضرب المحيط الأطلسي منذ عام 1935.

وأوضح البنك الأمريكي أن صناعة التأمين استفادت نسبياً من عدم حدوث كوارث كبرى منذ إعصار ماريا قبل عامين وتمكنت من الحفاظ على رأس مال فائض قدره 30 مليار دولار.