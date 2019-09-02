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ترامب: المحادثات التجارية مع الصين لا تزال قائمة هذا الشهر

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ترامب: المحادثات التجارية مع الصين لا تزال قائمة هذا الشهر ترامب: المحادثات التجارية مع الصين لا تزال قائمة هذا الشهر

مباشر: صرح الرئيس الأمريكي دونالد بأن جولة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال قائمة، وذلك في أعقاب بدء سريان مفعول التطبيقات المتبادلة.

وقال ترامب في تعليقات صحفية، اليوم الإثنين، إن الجانبين سيواصلان الاجتماع في وقت لاحق من شهر سبتمبر/أيلول.

وأوضح أن هناك تواصل مع الجانب الصيني، مشيراً إلى أنه لا يمكن السماح للصين بالاستمرار في "سرقة" الولايات المتحدة، على حد وصفه.

وكانت الولايات المتحدة بدأت بالأمس تطبيق تعريفات بنحو 15 بالمائة على فاتورة من السلع الصينية بقيمة 112 مليار دولار على أن تخضع بقية الـ300 مليار دولار للرسوم في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما أن الصين أدخلت رسومها المخططة مسبقاً حيز التنفيذ في اليوم ذاته لكنه اختارت خطوات أكثر حذراً لتفرض تعريفات بنسبة 5 و10 بالمائة على 1717 منتج من أصل قائمة تضم 5078 سلعة.

مباشر (اقتصاد)

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