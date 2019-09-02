70 مليون دولار أرباح "أبيكورب" بالنصف الأول من 2019

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" عن تسجيلها 70.4 مليون دولار كصافي ربح خلال النصف الأول من 2019.

ووفقاً لتقرير للشركة تلقاه "مباشر" يوم الاثنين، إن إجمالي الدخل التشغيلي للنصف الأول من العام بلغ 184.1 مليون دولار أمريكي لتسجل الشركة بذلك زيادة في الدخل المتكرر قدرها 30 بالمائة و10 بالمائة على التوالي.

وتابع البيان أن من أهم أسباب تحسن إيرادات "أبيكورب" خلال الفترة نمو أعمال قطاع تمويل المشاريع والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة بنسبة 44 بالمائة و78 بالمائة على التوالي.

و عززت معدل تحسن الكفاءة لديها ليصل إلى 22.3 بالمائة خلال الفترة مقارنة بـ 27.4 بالمائة في نهاية العام المالي 2018.

وسجلت الميزانية العمومية لـ "أبيكورب" نسبة نمو بلغت 6.2 بالمائة لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة زيادة حجم محافظ قطاع تمويل المشاريع والتجارة وقطاع الخزينة والأوراق المالية لدى الشركة.

وتم تمويل تلك الزيادة عن طريق زيادة حقوق الملكية ونجاح الشركة في تعزيز مصادر التمويل الخارجي لديها عبر عدة صفقات تمويل، لتصبح بذلك فترة الاستحقاق التي تتجاوز عامين تشكل ما مجموعه 40 بالمائة من إجمالي المديونية وحقوق المساهمين، وذلك مقارنة بـ 33 بالمائة في ديسمبر 2018.

يشار إلى أنه وباستثناء الأرباح الرأسمالية بقيمة 86.7 مليون دولار أمريكي والمتأتية من بيع حصة "أبيكورب" في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (NPS) في عام 2018، فقد سجلت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الدخل التشغيلي النصف السنوي لعام 2019 بلغت نسبته 30% بالمائة عن نفس الفترة لعام 2018.

وقال أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ "أبيكورب": "تأتي النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول لعام 2019 تأكيداً على فعالية استراتيجية الشركة في تنويع نطاق أعمالها ونشاطاتها وتوسيع قاعدة شركائها.

وتابع: تحسن الدخل المتكرر في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنجزنا 6 صفقات تمويل متوسطة الأجل بقيمة 1.4 مليار دولار من الأسواق العالمية بالرغم من التحديات الراهنة، مما يبرهن على صلابة موقع "أبيكورب" كشريك مالي موثوق لصناعة الطاقة في المنطقة.

وقال شريف أيوب، كبير المدراء الماليين في "أبيكورب": "واصلت "أبيكورب" أداءها القوي خلال النصف الأول من العام 2019 على الرغم من الشكوك التي ظهرت في الأسواق العالمية والإقليمية أثناء هذه الفترة، ما يثبت مرونة "أبيكورب" في تحقيق أرباح متزايدة.

فبالإضافة إلى التحسّن في صافي الدخل المتكرر، عززت الشركة معدلات الربحية لديها ليبلغ المعدل السنوي للعائد على الاستثمار والعائد على حقوق المساهمين 1.9 بالمائة و6 بالمائة على التوالي.

والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) هي مؤسسة عربية مالية تنموية متعددة الأطراف، تأسست في عام 1974 بموجب اتفاقية دولية بين الدول العربية العشر المصدرة للبترول.

وتهدف "أبيكورب" إلى دعم وتنمية قطاعات الطاقة والصناعات البترولية في العالم العربي عن طريق الاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتمويل التجارة وتقديم الخدمات الاستشارية والأبحاث. وهي مصنفة ائتمانياً (Aa3) ويقع مقرها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

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