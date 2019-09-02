تقرير: توقعات باستمرار تقدم الاقتصاد السعودي غير النفطي خلال 2019

الرياض- مباشر: ذكر تقرير صادر عن شركة "الرياض المالية" أن السوق العقارية السعودية تشهد تحسناً ملحوظاً خلال عام 2019 وذلك بعد الارتفاع المُحقق منذ بداية العام الجاري.

وأوضح التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، اليوم الاثنين، أن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر مديري المشتريات وتعاملات نقاط البيع تُظهر إشارات تباطؤ في منتصف العام، ومع ذلك توحي المؤشرات بأن الاقتصاد السعودي غير النفطي يستمر في النمو.

وتوقع تقرير "الرياض المالية" أن يستمر الاقتصاد السعودي غير النفطي في التقدم خلال العام الحالي وعام 2020.

وتابع التقرير أن الإيرادات المالية لازالت ضمن حدود الميزانية المعلنة في النصف الأول من 2019 في حين أن الإنفاق المالي تباطأ عن الأرقام المستهدفة في الميزانية.

ومن المتوقع زيادة الانفاق مع عائد ايجابي على الاقتصاد المحلي بالنصف الثاني من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقارية بالمملكة بدأت بالتحسن الملحوظ بعد التراجع الذي بدأ من عام 2015، حيث جاء مدعوماً باستقرار أسعار العقار وارتفاع نشاط التعاملات منذ بداية العام.

ولفت التقرير إلى أن إنتاج النفط السعودي الخام لا يزال عند أقل من 10 ملايين برميل يومياً منذ شهر مارس، لاسيما مع انخفاض الصادرات إلى أقل من 7 ملايين برميل يومياً في يونيو.

وبشكل عام خفضت أوبك انتاج النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً منذ أكتوبر ليصل إلى 29.6 مليون برميل يومياً في يوليو وذلك في محاولة من المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.

تسارع القطاع الخاص

ورجح التقرير أن يتسارع النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي من 1.9 بالمائة في 2018 ليصل إلى 2.4 بالمائة في 2019 و2.7 بالمائة في 2020.

وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تعود للسياسة المالية التوسعية التي تتبعها الحكومة السعودية لزيادة تحفيز الاقتصاد المحلي.

انخفاض إنتاج النفط

وتوقع التقرير أن ينخفض إنتاج النفط السعودي لعام 2019 إلى مستوى أقل من العام الماضي بسبب الاستمرار على ما تم الانفاق عليه في منظمة أوبك، مع الأخذ في الاعتبار التزام السعودية بذلك الاتفاق حتى الآن.

وقامت الشركة بخفض توقعاتها لمتوسط الانتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً لتصبح 10 ملايين برميل يومياً في 2019 و10.1 مليون برميل يومياً في 2020.

الناتج المحلي

كما توقع التقرير أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى -1.2 بالمائة هذا العام، ومن ثم يعود بالارتفاع ليصل للانتعاش بنسبة 1.8 بالمائة في 2020.

كما رجح أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد إلى 0.8 بالمائة في عام 2019 ويعود إلى 2.2 بالمائة في 2020.

انخفاض الإيجارات السكنية

كما رجح التقرير أن يصل متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2019 إلى-1.4 بالمائة ويتبعه ارتفاع يصل إلى 0.9 بالمائة في عام 2020.

كما توقع انخفاض إيجارات القطاع السكني كسبب رئيسي للركود الحالي والذي أثر على مؤشر أسعار المستهلكين، مشيرا إلى تلاشي هذا الركود خلال 2020 بسبب الاستقرار المتوقع لسوق العقارات السكنية.

وعن معدلات الفائدة أكد تقرير الرياض المالية أنه تم تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2019 بين البنوك السعودية (السايبور) تحسباً لخفض معدل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة النقد في يوليو.

وتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه من البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي السعودي في خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 0.50 بالمائة حتى نهاية 2020.

وظائف جديدة

كما توقع التقرير أن ينخفض معدل البطالة للسعوديين ليصل الى 12.1 بالمائة في 2020، مع زيادة متوقعة في معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة إلى 43.1 بالمائة، ويعني هذا ضرورة توفير ما يقارب 170 ألف إلى 190 ألف وظيفة جديدة في عام 2020.

ترشيحات:

إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع 4% خلال يوليو

العمل السعودية: اليوم الوطني إجازة رسمية

بدء تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل بالسعودية

إنفوجرافيك..الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية

السعودية.. مبيعات نقاط البيع ترتفع لـ22.8 مليار ريال خلال يوليو

مسح..39 مليار ريال تمويلاً للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

تحويلات الوافدين بالسعودية تقفز في يوليو لأعلى مستوى بـ9 أشهر

متوسط سعر طن الحديد بالسعودية يواصل التراجع للشهر الثالث