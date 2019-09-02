الأسهم الصينية ترتفع واليوان يتراجع مع خطوات بكين الحذرة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بأكثر من 1 بالمائة فيما تراجعت العملة المحلية للبلاد خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك على الرغم من بدء جولة جديدة من التعريفات الند للند.

ولم تتعرض الأسواق المالية في الصين إلى ضغوط قوية اليوم كون الخطوات الانتقامية التي أتبعتها الصين كانت حذرة للغاية.

وبدأ أكبر اقتصادين حول العالم تطبيق التعريفات المعلنة سابقاً على السلع المستوردة من بعضهما البعض أمس الأحد.

وفي حين أن الولايات المتحدة عمدت لتنفيذ الرسوم البالغة 15 بالمائة على فاتورة من السلع الصينية بقيمة 112 مليار دولار تقريباً، لكن الصين اتبعت خطوات هادئة نسبياً.

وأعلنت الصين تطبيق تعريفات إضافية بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمائة على 1717 سلعة أمريكية من أصل 5078 سلعة في فاتورة بقيمة إجمالية 75 مليار دولار.

وأرجأت بكين تطبيق الرسوم على غالبية السلع الأمريكية لحين الموعد الآخر في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن 1 سبتمبر/أيلول كان شاهداً على فرض الصين تعريفات بنحو 5 بالمائة على وارداتها النفطية من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر حول العالم.

وتعتبر زيادة الرسوم الصينية جزء من إعلان وزارة المالية في البلاد يوم 23 أغسطس/آب كتدابير انتقامية من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، رداً على خرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة التجارية وفرض رسوم على السلع المستوردة من بكين.

وفي الأساس من المقرر أن تصبح كافة المنتجات الصينية التي يتم تصديرها للولايات المتحدة والبالغ قيمتها 550 مليار دولار خاضعة للتعريفات مع حلول يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن على صعيد آخر، صرح الرئيس الأمريكي بأن المحادثات التجارية المزمع عقدها بين الجانبين هذا الشهر لا تزال قائمة ومن المقرر عقدها في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول.

كما يشير هدوء المستثمرين إلى أن الآثار السلبية للحرب التجارية على الأسواق المالية في الصين كان قد تم تسعيرها بشكل كبير.

واستفادت الأسواق من تعهد بكين خلال عطلة نهاية الأسبوع بتحفيز أسواق رأس المال إضافة لاستعداد السلطات للتدخل قبل عطلة يوم العيد الوطني في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأعلن مجلس الدولة الصيني بالأمس إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يولي أهمية كبرى لتطوير قطاعات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة وتحويل الصناعات التقليدية.

وعلى صعيد موازٍ، فإن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم تحول من الانكماش للنمو خلال شهر أغسطس/آب مسجلاً أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر.

وبحلول الساعة 11:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.1714 يوان.

وحدد البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى في نحو 11 عاماً ونصف العام (7.0883 يوان لكل دولار) اليوم لكن الرقم كان أفضل من التوقعات مجدداً.

وكانت العملة المحلية للصين في التعاملات بالداخل سجلت أسوأ أداء شهري في نحو 25 عاماً خلال شهر أغسطس/آب الماضي وسط تصعيد التوترات التجارية.

وبنهاية جلسة اليوم، ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب للأسهم الصينية بنسبة 1.3 بالمائة لتغلق عند مستوى 2924.1 نقطة.

كما صعد مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 3848.3 نقطة.