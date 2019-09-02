أخبار عاجلة

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
إجلاء مليون شخص بسبب إعصار دوريان -
خالد بيبو : الأهلي لا يحاسب بالقطعة حتى يرحل لاسارتي بعد خسارة صن داونز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد المشعوذ... السجن لمدان ابتز فتيات عراقيات بنشر صورهن

Google+ Print

© Sputnik . Nazek Mohammed

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن "محكمة الجنايات في واسط أصدرت حكما بالسجن ست سنوات ضد متهم بالابتزاز الإلكتروني بعد قيام المشتكيات برفع دعوى ضده".

وبيّن المجلس أن المشتكيات أفدن بقيام المتهم بتهديدهن بنشر صور خاصة لهن، ومحادثات عبر مواقع التواصل في حال عدم إعطائه أموالا.

ولفت مجلس القضاء إلى أن المحكمة أصدرت حكمها وفق المادة 430/1 من قانون العقوبات العراقي.

وكانت محكمة جنايات القادسية، أصدرت بتاريخ 28 آب/أغسطس الماضي، حكما بالسجن سبع سنوات على مشعوذ يستدرج النساء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الأربعاء الماضي 28 أغسطس/آب، إن "المتهم القي القبض عليه بعد ورود شكوى من إحدى ضحاياه  واعترف صراحة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والنهائي بأنه كان يزاول مهنه السحر والشعوذة واستدراج النساء عن طريق "الفيسبوك"  والقيام باستغلالهن وابتزازهن".

وأضاف أن "المحكمة عززت قناعتها بالأدلة والاعترافات ومحاضر الضبط وقررت إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وفق أحكام المادة 430 / أولا استنادا إلى أحكام المادة 128/أ الأصولية من قانون العقوبات.

وتصدر المحاكم العراقية، بشكل مستمر، أحكاما بالسجن على المدانين الذين يقومون بابتزاز الفتيات، بنشر صورهن مقابل أموال كبيرة، في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما موقعي الفيسبوك وإنستغرام.

الجدير بالذكر، أن بعض الفتيات في العراق يتعرضن إلى عمليات ابتزاز عن نشر صور لهن دون حجاب أو بثياب فاضحة، أو تصور إحداهن مع حبيب لها، ويتلقين تهديدات بالفضح لو لم يدفعن المال اللازم أو غيره، ليحذف المبتز الصور، والذي يكون في الكثير من الأحياء صديق أو حبيب الفتاة، ما يعرضها إلى خطر أو أن تكون ضحية لجرائم القتل بدافع الشرف.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين في جيزان

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين في جيزان

موقع إسرائيلي: لقاء سري جمع سليماني ونصر الله في بيروت

موقع إسرائيلي: لقاء سري جمع سليماني ونصر الله في بيروت

لحماية الجنود... شابان سوريان يصممان سترة ذكية تستخدم الأقمار الصناعية ونبضات القلب

لحماية الجنود... شابان سوريان يصممان سترة ذكية تستخدم الأقمار الصناعية ونبضات القلب

خسائر فادحة لـ"أنصار الله" في الأرواح والعتاد بعد محاولات للتقدم وسط اليمن

خسائر فادحة لـ"أنصار الله" في الأرواح والعتاد بعد محاولات للتقدم وسط اليمن