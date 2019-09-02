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"العمانية" للغاز المسال تغلق مصنعها في مدينة صور الساحلية

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشركة، في تغريدة عبر "تويتر"، صباح اليوم الاثنين: "حرصاً منا على التواصل مع الجمهور الكريم، نود إفادتكم ببدء أعمال الصيانة الدورية للمصنع مما قد يصاحبه ارتفاع مستوى الشعلة في مجمع الغاز الطبيعي المسال في قلهات"، وأضاف الشركة "أنشطة الصيانة الدورية بدأت وأغلق المصنع في صور".

© RIA Novosti .

وتأسست العمانية للغاز المسال بموجب مرسوم سلطاني في شباط/فبراير عام 1994، ويتركز نشاطها التجاري في عمليات إسالة وبيع الغاز الطبيعي ومشتقاته من مكثفات الغاز، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وتدير الشركة حالياً في مصنعها بولاية صور ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها الإجمالية 10.4 مليون طن متري بالسنة، ويقع المصنع على ساحل مدينة قلهات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بينما يوجد المكتب الرئيسي في العاصمة مسقط.

وتبلغ مساحة مصنع صور 1.4 كيلومتر مربع، ويبعد 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة مسقط.

وتشير البيانات الرسمية للشركة إلى أنها "تساهم في جهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط"، ويشترى الغاز المسال من الشركة العمانية عدد من الشركات بينها كوريا للغاز، وأوساكا اليابانية.

يشار إلى أن إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات نهاية 2018 بلغ حوالي 4 مليارات و740 مليون برميل، فيما بلغ إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز حوالي 25 ترليون قدم مكعب.

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