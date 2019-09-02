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أسعار النيكل تواصل الصعود مسجلة أعلى مستوى بـ5 أعوام

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أسعار النيكل تواصل الصعود مسجلة أعلى مستوى بـ5 أعوام أسعار النيكل تواصل الصعود مسجلة أعلى مستوى بـ5 أعوام

مباشر: تواصل النيكل الصعود خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتصل إلى أعلى مستوى في نحو 5 سنوات بعدما أعلنت إندونيسيا أنها ستوقف تصدير المعدن.

وتعتبر إندونيسيا هي ثاني أكبر دولة تقوم بتصدير خام النيكل بالعالم بعد الفلبين، وتوجه غالبية إنتاجها للصين.

وخلال تعاملات اليوم، وصلت أسعار العقود الآجلة للنيكل لمدة ثلاثة أشهر قادمة في بورصة لندن للمعادن إلى 18.785 ألف دولار للطن، وهو أعلى مستوى في 5 أعوام.

وكانت إندونيسيا أكدت أن قرار وقف التصدير سيتم تطبيق على كافة أنواع خام النيكل.

وأعلن قرار الحظر للمرة الأولى في عام 2014 لكن في عام 2017 صرحت بأنها قد تسمح  بتصدير خام النيكل ذو التصنيف الأقل حتى عام 2022.

وكانت أسعار النيكل قفزت بنحو 8 بالمائة في تعاملات الجمعة الماضي بعدما قررت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بدء قرار الحظر في ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلاً من عام 2022.

مباشر (اقتصاد)

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