اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد بالسعودية تعقد اجتماعها الأول

الرياض – مباشر: عقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد بالسعودية اجتماعها الأول، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في مدينة ​الرياض.

وتم الانعقاد، وفقا لبيان من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبحضور رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وناقش الاجتماع، وفقا للبيان، الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام السامي عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد؛ لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة، وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أواخر الأسبوع الماضي، أمراً ملكياً رقم " أ / 478"، بإعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، رئيساً للهيئة، بمرتبة وزير.

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