الإسترليني دون 1.21 دولار مع تزايد احتمالات البريكست الصعب

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني دون 1.21 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تزايد احتمالات البريكست الصعب على خلفية تصاعد حدة الخلاف داخل حزب المحافظين الحاكم.

وهدد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمنع المعارضين من الترشح في الانتخابات المقبلة حال عدم دعمه في تصويت رئيسي خاص بالبريكست مزمع عقده غداً الثلاثاء.

ويشير تصاعد تلك الخلافات داخل حزب المحافظين الحاكم حول شكل عملية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى احتمالات البريكست الصعب.

ويخطط المعارضين في الحزب الحاكم للعمل مع حزب العمل وأحزاب المعارضة الأخرى من أجل إعاقة تصويت مجلس العموم هذا الأسبوع ومن ثم تمرير قانون يمنع جونسون من تنفيذ عملية الخروج يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان جونسون طالب الملكة إليزابيث الثانية في الأسبوع الماضي بتعليق أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع وهو الطلب الذي قوبل بالموافقة، في خطوة تقيد الوقت المتاح أمام مجلس العموم لمنع احتمال البريكست دون اتفاق.

وتعرضت العملة البريطانية كذلك إلى ضغود جراء الكشف عن بيانات النشاط الصناعي في المملكة المتحدة والتي أشارت إلى تراجع المؤشر لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات.

وبحلول الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.6 بالمائة لتسجل 1.2080 دولار.

وفي الوقت نفسه، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنحو 0.4 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9078 إسترليني.