الجوازات السعودية: مغادرة 1.39 مليون حاج منذ انتهاء الموسم

الرياض – مباشر: كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الاثنين، عن إحصائية الحجاج المغادرين عبر منافذ المملكة حتى نهاية يوم الأحد 2 محرم 1440هـ.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر منافذ المملكة بلغ 1.39 مليون حاج حتى نهاية يوم أمس الأحد.

وأضافت الجوازات، أن عدد الحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية بلغ 1.28 مليون حاجا، مقابل 94.15 ألف حاج غادروا برا، و17.11 ألف حاج غادروا عبر المنافذ البحرية.

يذكر أن المملكة سجلت خلال موسم حج 2019م- 1440هـ قدوم 2.49 مليون حاجا، بزيادة بلغت 5 بالمائة عن العام الماضي.

وكان أغلب حجاج هذا العام من الخارج بواقع 1.85 مليون حاجا، جاء معظمهم من الدول الآسيوية.

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