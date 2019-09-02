النشاط الصناعي في الهند يسجل أدنى مستوى بـ15 شهراً

مباشر: سجل النشاط الصناعي في الهند أدنى مستوياته في نحو 15 شهراً خلال أغسطس/آب الماضي، بفعل نمو الطب والإنتاج بأبطأ وتيرة في عام إضافة لتزيد ضغوط التكاليف.

وكشفت نتائج المسح الصادر عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للهند سجل 51.4 نقطة خلال أغسطس/آب مقارنة مع 52.5 نقطة المسجلة في يوليو/تموز السابق له.

وتعتبر قراءة الشهر الماضي هي الأضعف منذ مايو/آيار 2018 لكنها مع ذلك أعلى الحد الفاصل بين التوسع في النشاط والانكماش والبالغ 50 نقطة.

وسجل الطلب أضعف مستوياته في أكثر من عام، كما أن الطلبيات الأجنبية ارتفعت بأبطأ وتيرة في نحو 16 شهراً.

وفي الوقت نفسه، فإن تكاليف المدخلات شهدت أسرع وتيرة في نحو 9 أشهر خلال أغسطس/آب الماضي، وفقاً للمسح.

وتأتي نتائج المسح بعدما أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد الهند نما بوتيرة سنوية 5 بالمائة خلال الربع الثاني، والتي كانت أبطأ وتيرة نمو في نحو ستة أعوام وتبعد كثيراً عن توقعات المحللين.