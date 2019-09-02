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مبيعات سيارات "ماروتي سوزوكي" تتراجع 33% خلال أغسطس

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مبيعات سيارات "ماروتي سوزوكي" تتراجع 33% خلال أغسطس مبيعات سيارات "ماروتي سوزوكي" تتراجع 33% خلال أغسطس

مباشر: تراجعت مبيعات سيارات "ماروتي سوزوكي" بنحو 33 بالمائة خلال الشهر الماضي، لتواصل الاتجاه الهبوطي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأعلنت الشركة الهندية العاملة في قطاع السيارات خلال بيان، أمس الأحد، أن مبيعاتها من المركبات تراجعت بنحو 32.7 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب الماضي لتبلغ 106.413 ألف وحدة.

وتشمل أرقام الشهر الماضي 94.728 ألف وحدة مباعة داخل السوق المحلي بانخفاض 35.9 بالمائة عن الفترة المماثلة في العام الماضي، في حين أن صادرات أكبر صانعة سيارات في الهند تراجعت بنحو 10.8 بالمائة لتسجل 9352 مركبة.

وبالنسبة لتسليمات السيارات الصغيرة فشهدت هبوطاً بنحو 72 بالمائة مسجلة 10.123 ألف سيارة، وفقاً للبيانات.

وكانت مبيعات "ماروتي سوزوكي" هبطت بنحو 34 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي، في أكبر وتيرة هبوط شهري في غضون سبعة أعوام مع تباطؤ إنفاق المستهلكين.

مباشر (اقتصاد)

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