إنفوجرافيك.. تفاصيل استراتيجية قطاع الاتصالات السعودي بالفترة القادمة

الرياض - مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأخير، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، في وقت سابق، خطتها الاستراتيجية للأعوام (2016 - 2020)، التي أخذت في الحسبان الخطط التنموية في المملكة والوضع الراهن لقطاع الاتصالات، والأطر والتنظيمات القائمة مقارنة بـأفضل الممارسات الدولية.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام السعودية على موقع التواصل "تويتر"، أهم تفاصيل استراتيجية قطاع الاتصالات في المملكة خلال السنوات القادمة وأهدافها:

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات، التي تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية، واستثمارها بطريقة مُثلى.

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