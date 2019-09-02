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العام الحالي الأطول دراسيا في السعودية...يستمر في رمضان لأول مرة

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ومن المتوقع أن يستمر العام الدراسي في حتى 14 /9/ 1441 (رمضان)، ثم تستأنف الدراسة في 8/ 10 /1441 (شوال) ، على أن تبدأ الاختبارات النهائية بعدها بيومين، 10 /10 / 1441 (شوال)، وتبدأ الإجازة النهائية في 19 /10/ 1441 (شوال)، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

© REUTERS /

وبحسب التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية، فإنه ستتخلل الدراسة 3 إجازات مجموعها 40 يوما، الأولى يوم واحد إجازة اليوم الوطني في 24 /1/ 1441 (محرم)، والثانية إجازة منتصف العام الدراسي في 7 /5/ 1441 (جمادى الأول)، والثالثة إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في شهر رمضان المبارك.

ويعد العام الدراسي الحالي الأطول مقارنة بالعام الماضي، إذ تصل أسابيع دراسته إلى 16 أسبوعا تتضمن 179 يوما للدراسة الفعلية في الفصلين الدراسيين، فيما العام الماضي 1440 لم تتعد أسابيع الدراسة 15 أسبوعا بإجمالي أيام دراسة بلغت 169 يوما، بفارق نحو 10 أيام.

لكن لفتت الصحيفة السعودية إلى أن عدد أيام الإجازات تزيد في العام الحالي إلى 40 يوما، فيما كانت العام الماضي لا تتجاوز 10 أيام، وتعد الأطول مقارنة بذلك العام، والعامين القادمين، إذ تصل في العام الدراسي 1442 إلى 35 يوما، وستبلغ في عام 1443، 33 يوما.

وتعد إجازة نهاية العام الحالي 1441 هي الأقصر، إذ لأول مرة لا تصل إلى 3 أشهر، إذ تبدأ في 19 /10/ 1441 (شوال) وتنتهي في 11 /1/ 1442 (محرم) (موعد بداية العام الدراسي الجديد)، فيما كانت الإجازة النهائية في الأعوام الماضية تمتد لنحو 4 أشهر، مثلما كان العام الماضي 1440، والتي تعدت ذلك وبلغت 4 أشهر و4 أيام.

SputnikNews

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