بريتانيا تضيف الإثارة البطولية إلى موسم العودة إلى المدرسة لكل العائلة

يسر بريتانيا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة البسكويت والوجبات الخفيفة، أن تكون جزءاً من الإثارة إثارة العودة إلى المدرسة من خلال مجموعتها الشهيرة من الوجبات الخفيفة والمقبلات المفضلة طوال أوقات الراحة المدرسية. هذا العام، تشاركت بريتانيا وورنر براذرس كونسيومر برودكتس (WBCP) مع دي سي ووحدا قواهما لتحرصا على تربع بسكويت بريتانيا على قمة قائمة التسوق لموسم العودة إلى المدرسة بمساعدة أبطال Justice League.

أنو غوبتا، رئيس قسم الأعمال الدولية ، بريتانيا، "إن عرضنا هذا هو الأكثر إثارة للعودة إلى المدرسة. إنه يجسد التزامنا بالإثارة والخير والذي نؤكد عليه في جميع بياناتنا وأعمالنا. يمكن لأطفال المدارس والعائلة بأكملها الاستمتاع بماركات البسكويت المفضلة لديهم Good Day، Treat، Marie Gold، Digestive، Milk Bikis، Nutro Wafers والمزيد مع فرصة للفوز بجوائز رائعة من وورنر براذرس. مما لا شك فيه أن الأدوات المدرسية التي تحمل علامة Justice League هي مقتنيات تم الحصول عليها مكافأة لتضفي سحر العودة إلى المدرسة للفائزين المحظوظين الذين فازوا بزيارات إلى وورنر براذرس العالمية.

إن كل عبوة عائلية من بسكويت بريتانيا على الرفوف حتى نهاية شهر أكتوبر تحمل رمزًا ترويجيًا فلا تفوتوها - تحمل العبوة غلافاً أحمر مكتوباً عليه "اربح رحلتك إلى بارك وورنر مدريد أو وورنر براذرس وورلد أبوظبي". للمشاركة، يحتاج المستهلكون إلى إرسال الرمز الترويجي الموجود على الغلاف عبر رسالة قصيرة إلى 3848 بتفاصيلهم. إن كل رسالة عبارة عن فرصة للدخول إلى السحب والفوز بجوائز مشوقة! يتم السحب على الجوائز في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر عندما يتم الإعلان عن الفائزين.

تشمل الجوائز تذاكر عائلية إلى أول حديقة ترفيهية داخلية تحمل علامة وورنر بروس في أبوظبي، وهي موطن لـ 29 رحلة مبهجة ومناطق جذب للعائلات وعروض الترفيه المباشرة المتميزة أو عطلة في مدريد مع رحلة 3 ليال / 4 أيام مكفولة كفالة كاملة إلى وورنر براذرز ثيم بارك هناك. كما يمكنكم الفوز بأدوات مدرسية تحمل علامة Justice League - حقائب وصناديق الغداء.