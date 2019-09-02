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تباطؤ نمو اقتصاد تركيا بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني

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تباطؤ نمو اقتصاد تركيا بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني تباطؤ نمو اقتصاد تركيا بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني

من: سالي إسماعيل

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكنه جاء أفضل من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر بالشرق الأوسط نما بنسبة 1.2 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي بحسب القراءة المعدلة موسمياً ومقارنة مع 1.6 بالمائة المسجلة في أول ثلاثة أشهر من العام بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد تركيا سوف ينمو بنسبة 0.4 بالمائة خلال الربع الثاني على أساس فصلي.

ويأتي تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا بالربع الثاني بالتزامن مع تراجع الاستثمارات والتي تقلصت بنحو 7.4 بالمائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق له.

جدير بالذكر أن تركيا خرجت من أول مرحلة ركود اقتصادي في نحو عقد خلال الربع الأول، لكن الاقتصاد يعاني من أجل الحفاظ على زخم النمو.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد تركيا انكمش بنسبة 1.5 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي مقابل تراجع بنسبة 2.4 بالمائة في الربع الأول.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 بالمائة في الربع الماضي على أساس سنوي.

وكان انكماش الربع الثاني على أساس سنوي ناجماً عن انخفاض إنفاق الشركات على الآلات بنحو 22.8 بالمائة، وهو أكبر وتيرة هبوط منذ عام 2016 على الأقل إضافة لتراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.1 بالمائة.

على صعيد آخر، ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 3.3 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران على أساس سنوي كما شهدت الصادرات زيادة بنحو 8.1 بالمائة.

ومن جهة أخرى، تم تعديل أرقام النمو الاقتصادي عن إجمالي عام 2018 بالرفع لتصبح 2.8 بالمائة بدلاً من 2.6 بالمائة المعلنة سابقاً.

وبحلول الساعة 9:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.8188 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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