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إنفوجرافيك..تفاصيل استراتيجية قطاع الاتصالات المعتمدة من مجلس الوزراء السعودي

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الرياض - مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأخير، برئاسة خادم الحرمين الشريفين المملك سلمان بن عبد العزيز، على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، في وقت سابق، خطتها الاستراتيجية للأعوام (2016-2020)، التي أخذت في الحسبان الخطط التنموية في المملكة والوضع الراهن لقطاع الاتصالات، والأطر والتنظيمات القائمة مقارنة بأفضل الممارسات الدولية.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام على موقع التواصل "تويتر"، أهم تفاصيل استراتيجية قطاع الاتصالات في المملكة خلال السنوات الاقدمة وأهدافها:

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات، التي تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية، واستثمارها بطريقة مُثلى.

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