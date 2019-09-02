ارتفاع حركة العبور بجسر الملك فهد 13% باتجاه البحرين

مباشر: أعلن جسر الملك فهد عن زيادة 13 بالمائة في نسبة عبور المسافرين بنهاية الأسبوع الماضي من يوم 29 إلي 31 أغسطس،مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وعبر الجسر مايزيد عن 333,000 ألف مسافر في نهاية الأسبوع الماضي،مقابل مايربو عن 295 ألف مسافر في ذات الفترة من العام الماضي،وفقا لبيانات مؤسسة جسر الملك فهد.

وفي ذات السياق،أظهرت البيانات أن متوسط زمن العبور إلى البحرين أثناء ساعات الذروة بلغ 22 دقيقة، كما بلغ متوسط زمن العبور إلى السعودية خلال ساعات الذروة 29 دقيقة.

وببداية العام الدارسي الجديد،أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن استقبال المؤهلين للحصول على بطاقة المسار المخصص للطلاب والطالبات الدارسين في البلد الآخر لبلد الجنسية والإقامة.

وبنهاية شهر مارس/آذار كشف جسر الملك فهد، تشغيل سبع كبائن لبوابات الرسوم بالجانب البحريني وذلك للمرة الأولى بالطاقة التشغيلية القصوى بهدف تسريع حركة عبور المسافرين.

وفي خلال شهر يوليو/تموز،كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تسجيل ثاني أعلى رقم عبور باتجاه المملكة العربية السعودية؛ بعدما سافر 73.538 مسافراً، فيما تم تسجيل ثالث أعلى رقم عبور باتجاه مملكة البحرين بعدد 61.943 مسافراً.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي التقى وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني، كمال بن أحمد لمتابعة مشروع جسر الجديد، الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.

ترشيحات:

1.8 مليون دينار تكلفة هيكلة مشاريع التعليم البحرينية

البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً

99.5% نسبة التزام المنشآت بحظر العمل وقت الظهيرة بالبحرين

البحرين تقرر وقف عمليات سحب الرمال لدراسة تأثيرها البيئي