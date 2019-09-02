"أميانتيت" يقفز لأعلى مستوياته في 7 أشهر بعد ارتفاعه الرابع

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: شهد سهم "أميانتيت" ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته في نحو 7 أشهر.

وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت الرياض، ارتفع السهم بنحو 3.72 بالمائة إلى مستوى 7.26 ريال؛ وهو أعلى مستوى للسهم منذ فبراير الماضي، بعد ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي.

وسجل السهم تداولات بقيمة 85.229 مليون ريال، من خلال 12 مليون سهم موزعة على 4.192 ألف صفقة، متصدراً نشاط الأسهم من حيث الحجم، وبالمركز الرابع بين أنشط الأسهم من حيث السيولة.

وتأتي ارتفاعات السهم بالتزامن مع تحديد آخر موعد لانعقاد الجمعية العامة لمعالجة الخسائر.

وارتفع قطاع صناعة المعدات في تلك اللحظة بنحو 1.79 بالمائة، من خلال صعود 9 أسهم.

وأوضحت شركة أميانتيت العربية السعودية، أن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، لمعالجة الخسائر المتراكمة للشركة، هو 14 سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت الشركة إنه في حال عدم انعقاد الجمعية، خلال المهلة، أو اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بشأن الخسائر، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب المادة 150 من نظام الشركات.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق، عقد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة تخفيض رأس المال بنسبة 70.2 بالمائة، إلى 344.517 مليون ريال، لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وقال المحلل بأسواق المال جمال عبدالحميد لـ "مباشر" إن السهم يشهد تحسن مؤشراته الفنية ودخول سيولة جيدة مما أثر في سرعة الحركة السعرية على السهم منها تغير كبار ملاك السهم؛ ولذلك نتوقع أن يواصل ارتفاعه إلى مستويات جيدة في الفترة القادمة.

وأضاف عبدالحميد، أن الإعلان عن تغير في كبار ملاك السهم أمس دعم أداء السهم، حيث أعلنت الشركة عن تغير في حصص أحد كبار ملاك السهم الذين يملكون 5 بالمائة فأكثر، حيث رفع الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز من حصته في السهم من 3.38 بالمائة إلى 6.96 بالمائة أمس وذلك خلال صفقة خاصة على السهم.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.21 بالمائة إلى مستوى 7926.72 نقطة ليربح من خلالها 14.46 نقطة، من خلال التعامل على 63.05 مليون سهم بقيمة 1.602 مليار ريال موزعة على 53.509 ألف صفقة.