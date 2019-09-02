"تداول": 3 صفقات خاصة قيمتها 6.8 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ 3 صفقات خاصة على مجموعة من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.82 مليون ريال، من خلال 235.53 ألف سهم.

وكانت أكبر الصفقات من حيث القيم، على سهم البنك السعودي الفرنسي؛ بقيمة تداول بلغت 3.09 مليون ريال، من خلال 91.5 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة بسعر 33.75 ريالاً.

أما أقل الصفقات بالقيمة، فكانت لسهم "الأهلي"، والتي بلغت قيمتها 1.19 مليون ريال، بكمية بلغت 25.82 ألف سهم، وتم التنفيذ عند سعر 46.15 ريالاً.

وتم تنفيذ الصفقة الثالثة على سهم "المجموعة السعودية" بقيمة 2.54 مليون ريال عن سعر 21.50 ريالا للسهم من خلال التداول على 118.21 ألف سهما.

يذكر أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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