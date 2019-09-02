الدولار يصعد عالمياً لأعلى مستوى في أكثر من عامين

مباشر: صعد الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مسجلاً أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

ويأتي أداء العملة الخضراء بالتزامن مع تطورات على الصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث أقرت واشنطن وبكين تعريفات متبادلة في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جولة المحادثات التجارية المزمع عقدها هذا الشهر لا تزال جارية.

يذكر أن التداولات محدودة اليوم الإثنين مع إغلاق "وول ستريت" أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية احتفالاً بيوم العمل.

وبحلول الساعة 9:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0970 دولار.

فيما استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند مستوى 106.29 ين لكنها ارتفعت بأكثر من 0.5 بالمائة أمام العملة البريطانية ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2090 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد ارتفاعاً بنسبة هامشية 0.07 بالمائة لتسجل الورقة الخضراء 0.9911 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أدء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 99.050 وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2017.

وتقف مكاسب الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي وحتى الآن عند 2.81 بالمائة بعد قفزة قوية سجلها في نهاية الأسبوع الماضي.