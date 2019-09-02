الأرجنتين تفرض ضوابط على العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

مباشر: قررت الحكومة في الأرجنتين فرض ضوابط على العملة في محاولة لوقف هرؤوب رؤوس الأموال وتحقيق استقرار الأسواق المالية، وسط مواجهة ثالث أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية أزمة اقتصادية متفاقمة.

وتسمح الإجراءات المؤقتة والمعلنة أمس الأحد، للحكومة بتقييد شراء العملة الأجنبية، وهي الخطوة التي تعقب الهبوط الحاد الذي شهده البيزو الأرجنتيني.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يجب الآن أن تطلب كافة الشركات في الأرجنتين إذن من البنك المركزي في البلاد من أجل بيع البيزو وشراء عملة أجنبية من أجل تنفيذ عملية تحويل للخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعدما فقد البنك المركزي حوالي 3 مليارات دولار يومي الخميس والجمعة فقط.

وقالت الحكومة إن ضوابط العملة كانت خطوة ضرورية لضمان الأداء الطبيعي للاقتصاد.

ويأتي هذا التحرك الأخير من جانب الأرجنتين بعد الإعلان المفاجئ يوم الأربعاء بأن الأرجنتين سوف تسعى لتأجيل مدفوعات بقيمة 100 مليار دولار تقريباً من الديون، وهو ما اعتبرته وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" بمثابة تعثر عن السداد وفقاً لمعاييرها الخاصة.

ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات الجديدة سارية المفعول حتى نهاية العام الحالي.

وتسعى حكومة الرئيس مورويسيو ماكري والبنك المركزي في الأرجنتين إلى دعم الثقة في الأسواق المالية قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت عملة الأرجنتين تعرضت إلى خسائر تتجاوز الـ30 بالمائة منذ نتائج التصويت الأولية والتي أجريت يوم 11 أغسطس/آب الماضي.