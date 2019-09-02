أخبار عاجلة

"هذا حقنا السيادي"... الكويت ترد رسميا على شكوى العراق -
195 مليون دولار تمويل خطة استجابة الأردن -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً -
إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأرجنتين تفرض ضوابط على العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

Google+ Print
الأرجنتين تفرض ضوابط على العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الأرجنتين تفرض ضوابط على العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

مباشر: قررت في الأرجنتين فرض ضوابط على العملة في محاولة لوقف هرؤوب رؤوس الأموال وتحقيق استقرار الأسواق المالية، وسط مواجهة ثالث أكبر بأمريكا اللاتينية أزمة اقتصادية متفاقمة.

وتسمح الإجراءات المؤقتة والمعلنة أمس الأحد، للحكومة بتقييد شراء العملة الأجنبية، وهي الخطوة التي تعقب الهبوط الحاد الذي شهده البيزو الأرجنتيني.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يجب الآن أن تطلب كافة الشركات في الأرجنتين إذن من البنك المركزي في البلاد من أجل بيع البيزو وشراء عملة أجنبية من أجل تنفيذ عملية تحويل للخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعدما فقد البنك المركزي حوالي 3 مليارات دولار يومي الخميس والجمعة فقط.

وقالت الحكومة إن ضوابط العملة كانت خطوة ضرورية لضمان الأداء الطبيعي للاقتصاد.

ويأتي هذا التحرك الأخير من جانب الأرجنتين بعد الإعلان المفاجئ يوم الأربعاء بأن الأرجنتين سوف تسعى لتأجيل مدفوعات بقيمة 100 مليار دولار تقريباً من الديون، وهو ما اعتبرته وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" بمثابة تعثر عن السداد وفقاً لمعاييرها الخاصة.

ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات الجديدة سارية المفعول حتى نهاية العام الحالي.

وتسعى حكومة الرئيس مورويسيو ماكري والبنك المركزي في الأرجنتين إلى دعم الثقة في الأسواق المالية قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت عملة الأرجنتين تعرضت إلى خسائر تتجاوز الـ30 بالمائة منذ نتائج التصويت الأولية والتي أجريت يوم 11 أغسطس/آب الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة الفلسطينية تكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن وفاة إسراء غريب

الحكومة الفلسطينية تكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن وفاة إسراء غريب

الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي : مصر نموذج رائع لتبني برامج الإصلاح الاقتصادي

الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي : مصر نموذج رائع لتبني برامج الإصلاح الاقتصادي

"أنصار الله" تعرض على الحكومة تبادل جميع الأسرى

"أنصار الله" تعرض على الحكومة تبادل جميع الأسرى

توقعات بتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة لـ1.7% في الربع الثالث

توقعات بتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة لـ1.7% في الربع الثالث