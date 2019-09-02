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النشاط الصناعي في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى بـ7 سنوات

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النشاط الصناعي في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى بـ7 سنوات النشاط الصناعي في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى بـ7 سنوات

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات خلال الشهر الماضي، مع التأثير السلبي لعدم اليقين على الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة تراجع إلى 47.4 نقطة خلال شهر أغسطس/آب وهي أدنى قراءة في نحو 85 شهراً، ومقارنة مع 48 نقطة المسجلة في يوليو/تموز الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر أوروبي سوف يسجل 48 نقطة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الطلبيات الجديدة تراجعت بأسرع وتيرة في أكثر من 7 سنوات كما أن ثقة الشركات المصنعة هبطت لمستويات متدنية قياسية.

ويأتي ضعف الطلبيات الجديدة بفعل ظروف الاقتصاد المحلي والعالمي وانخفاض ثقة الأسواق إضافة إلى مخاوف البريكست وعدم اليقين فضلاً عن تباطؤ إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 8:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.2094 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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