إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع 4% خلال يوليو

من: السيد جمال

الرياض - مباشر: سجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين نمواً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي؛ بدعم من ارتفاع مبيعات نقاط البيع.

ووفقا لرصد أعده "مباشر"، يستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة بنحو 4 بالمائة في يوليو/ تموز 2019 على أساس سنوي، بزيادة تقدر بـ 3.31 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين بالمملكة 85.91 مليار ريال، مقارنة بــ 82.6 مليار ريال خلال شهر يوليو/ تموز من عام 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفع الإنفاق 14.35 بالمائة مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2019، والذي بلغ خلاله 75.13 مليار ريال.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغ إجمالي إنفاق المستهلكين بالسعودية 595.44 مليار ريال، مقابل 574.32 مليار ريال في الـ 7 أشهر الأولى من عام 2018، بزيادة نسبتها 3.68 بالمائة، أو ما يعادل 21.12 مليار ريال.

مبيعات نقاط البيع

وجاء النمو بإنفاق السعوديين مع ارتفاع المبيعات الشهرية لعمليات نقاط البيع بنسبة 18.7 بالمائة خلال يوليو/ تموز الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة 3.59 مليار ريال.

وارتفع إجمالي مبيعات نقاط البيع لمستوى 22.77 مليار ريال في يوليو/ تموز 2019، مقارنة بمبيعات الشهر المماثل من عام 2018 والبالغة 19.18 مليار ريال.

وسجلت مبيعات نقاط البيع الشهرية بالمملكة أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر مايو/ أيَّار؛ بعدما وصلت إلى مستوى27.82 مليار ريال، وذلك بحسب البيانات التاريخية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وعلى أساس شهري، زادت مبيعات نقاط البيع بنحو 9.8 بالمائة مقارنة بـشهر يونيو/ حزيران من العام ذاته، بارتفاع يعادل 2.03 مليار ريال.

السحوبات النقدية

وفي المقابل، سجلت السحوبات النقدية من المصارف انخفاضاً هامشيا بشهر يوليو/ تموز 2019 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 277 مليون ريالا.

وبلغت القيمة الإجمالية للسحوبات النقدية عبر أجهزة الصرف الآلي في السعودية 63.15 مليار ريال خلال يوليو/ تموز 2019، مقارنة بــ 63.42 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر المصارف 23.19 مليار ريال، مقارنة بــ 24.39 مليار ريال في شهر يوليو/ تموز من عام 2018، بانخفاض نسبته 4.9 بالمائة.

فيما، بلغت قيمة السحوبات عبر أجهزة "مدى" 39.95 مليار ريال خلال تلك الفترة، مقابل 39.04 مليار ريال في الشهر المقابل من 2018، بنمو نسبته 2.4 بالمائة.

يُذكر أن "مدى" تعد الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، وجاء إطلاقها ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعاداً غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان.

وتربط الشبكة بين كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية، تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفذة بواسطتها، إلى الجهة المصدرة للبطاقة.

المشروبات والأطعمة تتصدر الإنفاق

وجاء أغلب إنفاق السعوديين خلال شهر يوليو/ تموز من عام 2019 على قطاع المشروبات والأطعمة؛ بقيمة بلغت 2.88 مليار ريال، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بـ2.48 مليار ريال.

وحلت مدينة الرياض بالمرتبة الأولى بين المدن السعودية الأعلى في مستوى حجم الإنفاق خلال يوليو/ تموز الماضي؛ بواقع 7.46 مليار ريال، يليها مدينة جدة بـ 4.02 مليار ريال، ثم الدمام بإنفاق بلغت قيمته 1.26 مليار ريال.

وخلال النصف الأول من 2019، سجل حجم الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين نمواً نسبته 3.62 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة تقدر بـ 17.81 مليار ريال.

ووفقاً لمسح أعده "مباشر"، قفز إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين بالمملكة إلى مستوى 509.52 مليار ريال خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بـ 491.71 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2018.

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