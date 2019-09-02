النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يسجل ثاني أسوأ قراءة منذ 2013

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بالقراءة النهائية خلال الشهر الماضي لكنه لا يزال داخل منطقة الانكماش، وهو ما جاء متوافقاً مع التقديرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 47 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي بالقراءة النهائية وهي نفس التقديرات الأولية ومقارنة مع 46.5 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 47 نقطة خلال الشهر الماضي.

ورغم تحسن قراءة النشاط الصناعي من أدنى مستوى في ستة أعوام ونصف العام المسجلة في يوليو/تموز الماضي لكنها لا تزال دون مستوى 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في الأداء.

وتعتبر قراءة أغسطس/آب هي ثاني أسوأ قراءة منذ أبريل/نيسان 2013.

وبحسب نتائج المسح، فإن كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة يواصلان الهبوط بالتزامن مع تسجيل ثقة الشركات المصنعة أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

كما أن عمليات التوظيف تراجعت للشهر الرابع خلال أغسطس/آب، وفقاً للمسح.

وتعتبر اليونان وهولندا وفرنسا هي الدول الأقوى أداءً في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مع تسجيل قراءة أعلى 50 نقطة في حين أن ألمانيا والنمسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا كانوا على رأس قائمة الأسوأ أداءً على الترتيب بالفترة نفسها.

وبحلول الساعة 8:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام العملة الأمريكية مسجلاً 1.0979 دولار.