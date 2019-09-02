الجيش الليبي: "البقرة" وراء قصف مطار معيتيقة الدولي

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وحمل الجيش الليبي، في بيان له، "ميليشيات "الرحبة" بقيادة بشير خلف الله، الملقب بـ"البقرة"، مسؤولية القصف المتكررة على المطار".

وقال البيان: "نستنكر إدعاءات الإخوان ضد قوات الجيش الوطني بشأن عمليات القصف المتكرر لمطار معيتيقة، كما لا بد للسراج أن يعترف، بأنه لا توجد لديه أي سلطة على الميليشيات، وأن من يقصف المطار هو الميليشياوي المدعو بشير البقرة وعصابته عشرات المرات".

يذكر أن سقوط قذائف صاروخية داخل مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، فجر أمس الأحد، تسببت في إصابة عدد من الحجاج بجروح وتضرر طائرة بالمدرج، ونتج عنه تعليق الملاحة الجوية، إلى حين إشعار آخر.

وأتى القصف، بعد يومين من الهدوء النسبي في جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، التي تشهد منذ حوالي 5 أشهر اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي، وقوات حكومة الوفاق، وذلك دون أن تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن هذا القصف.