ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

مباشر: صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بعدما أطلق أكبر اقتصادين حول العالم جولة جديدة من تعريفات الند للند على سلع بعضهما البعض.

وتتسبب الجولة الجديدة من التعريفات في تصعيد الحرب التجارية المطولة كما أنها تضيف المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، بدأ سريان مفعول تعريفات أمريكية بنحو 15 بالمائة على بعض السلع الصينية كما قامت بكين بتطبيق رسوم تتراوح نسبتها بين 5 و10 بالمائة على منتجات مستوردة من الولايات المتحدة.

ويتجه المستثمرون في العادة خلال أوقات عدم اليقين التجاري، إلى أسواق الملاذ الآمن والتي يأتي في مقدمتها الذهب.

لكن المكاسب جاءت محدودة في ظل تأكيد الرئيس الأمريكي أن جولة المحادثات المزمع عقدها هذا الشهر لا تزال قائمة، ما يعني تقليص بعض التفاؤل التجاري.

وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات اقتصادية اليوم تحسن النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر.

وبحلول الساعة 7:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1 بالمائة أو ما يعادل 1.50 دولار ليصل إلى 1530.90 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر سجل مكاسب قوية خلال شهر أغسطس/آب الماضي تجاوزت الـ90 دولاراً على خلفية التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.69 دولار في تمام الساعة 7:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1522.07 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 98.902 وهو مستوى قرب أعلى مستوى مسجل في نحو عامين.