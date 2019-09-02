تحسن النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى بـ5 أشهر

مباشر: تحسن النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر خلال الشهر الماضي، بعدما تحول من الانكماش للنمو.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسستي "كاسين وماركت" للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 50.4 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي وهي أعلى قراءة منذ مارس/آذار الماضي ومقابل 49.9 نقطة المسجلة في يوليو/تموز السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً سوف يظل داخل منطقة الانكماش مسجلاً 49.8 نقطة خلال الشهر الماضي.

ويأتي تعافي النشاط الصناعي بالصين خلال الشهر الماضي بعد بقاءه لمدة شهرين داخل منطقة الانكماش أيّ أنه كان يسجل قراءة دون 50 نقطة.

ويفصل مستوى 50 نقطة بين التوسع في الأداء والانكماش، حيث أن أيّ قراءة دون هذا الحد الفاصل تعني انكماشاً في الأداء في حين أن الاتجاه العكسي يشير للنمو.

وبحسب المسح، فإن مؤشر إجمالي الطلبيات الجديدة تراجع خلال الشهر الماضي وإن كان لا يزال داخل منطقة التوسع في حين ظل مؤشر طلبيات السلع الجديدة داخل نطاق الانكماش مسجلاً أدنى مستوى خلال العام الحالي.

ويأتي ذلك في مقابل تحسن الإنتاج ليسجل أسرع زيادة في نحو 5 أشهر.

لكن تفاؤل المصنعين تأثر سلباً بالقلق حيال العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة لإشارات بشأن ظروف عالمية أضعف.

ومن جهة أخرى، فإن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والصادر عن الحكومة الصينية فأظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه تراجع إلى 49.5 نقطة خلال الشهر الماضي وهي قراءة أقل قليلاً من 49.7 نقطة المسجلة في يوليو/تموز السابق له.

وبحلول الساعة 7:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.1691 يوان.