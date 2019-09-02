تقرير: عوامل خارجية وداخلية وراء تراجع السوق السعودي في أغسطس

الرياض – مباشر: قالت جدوى للاستثمار إن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي- تاسي خلال شهر أغسطس/ آب جاء نتيجة عوامل خارجية وداخلية.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، أن أبرز الأسباب الخارجية وراء تراجع "تاسي" في الشهر الماضي؛ تتمثل في ضعف الثقة وسط المستثمرين على مستوى العالم؛ بسبب التوترات التجارية بين أمريكا والصين على الرسوم الجمركية.

وتابعت: أن ذلك صاحبه عمليات جني أرباح قبيل التدفقات غير النشطة المتصلة بإدراج الشريحة الثانية من شركات المساهمة السعودية في مؤشر إم إس سي آي "مورجان ستانلي سابقا" للأسواق الناشئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي- بنسبة 8.2 بالمائة خلال شهر أغسطس/ آب؛ بضغط من هبوط قطاع البنوك القيادي، ليسجل "تاسي" ثاني أكبر خسائره الشهرية منذ يناير 2016 (نحو 3 سنوات نصف).

ولفتت جدوى للاستثمار، إلى أنه على الرغم من التذبذب في أسواق الأسهم العالمية، شهد السوق السعودي زيادة في صافي مشتريات الأسهم من خلال اتفاقيات المبادلة والأجانب المستثمرين المؤهلين بنحو 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار) خلال أغسطس/ آب، مما رفع إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة للمملكة لـ 76.7 مليار ريال (20.4 مليار دولار) خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.

ووفقا للتقرير الشهري لـ"تداول"، بلغ صافي مشتريات الأجانب 14 مليار ريال خلال شهر أغسطس/ آب 2019؛ نتيجة فارق عمليات شراء إجمالية بقيمة 42.20 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 28.13 مليار ريال.

وأشارت شركة الأبحاث في تقريرها، إلى تراجع أرباح الشركات المساهمة بالربع الثاني من 2019 على أساس سنوي؛ وأرجعت ذلك لانخفاض ربحية قطاع البنوك بنسبة 20 بالمائة؛ نتيجة التغيير في نظام الإبلاغ عن الزكاة والضريبة والتي تعتبر الآن ضمن بيان الدخل الموحد بدلا من الميزانية العمومية، فضلا عن انخفاض أرباح قطاع المواد الأساسية.

وقالت جدوى للاستثمار، إن الأرباح المجمعة للقطاعين بقيت مرتفعة، وشكلت 70 بالمائة من إجمالي أرباح الشركات المساهمة في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بنسبة 75 بالمائة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن تدخل تدفقات نقدية غير نشطة بحدود 20.2 مليار ريال خلال المرحلة النهائية من انضمام السوق السعودي لمؤشر إم إس سي آي خلال أو قبل تاريخ أسعار الإغلاق.

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