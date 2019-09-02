القطاعات الكبرى تهبط بالمؤشر السعودي في مستهل التعاملات

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، تراجعه في مستهل جلسة اليوم الاثنين، في ظل هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى، واستقر السوق الموازي "نمو" بدون تغيير.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.64 بالمائة بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، فاقداً 50.52 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7,861.78 نقطة.

وظل مؤشر السوق الموازي "نمو"، بدون تغيير عند مستوى 3,893.29 نقطة، في ظل استقرار جميع الأسهم.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 18.12 مليون سهم، بلغت قيمتها 444.4 مليون ريال من خلال 15.38 ألف صفقة.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة "الاتصالات"، الذي هبط 1.45 بالمائة، تلاه قطاع البنوك بتراجع نسبته 0.94 بالمائة، وتراجع "المواد الأساسية" 0.29 بالمائة.

واقتصرت المكاسب على 3 قطاعات، تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل، بارتفاع نسبته 1.67 بالمائة، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.27 بالمائة.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر "الرياض" خسائر الأسهم بالسوق الرسمي، بعد تراجعه 4.34 بالمائة، وجاء سهم "مجموعة السريع" في صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع نسبته 9.69 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات أمس الأحد، باللون الأحمر، ليواصل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، ويهبط دون مستويات الـ 8 آلاف نقطة.

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