الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل تزامناً مع بدء جولة تعريفات جديدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع بدء جولة جديدة من التعريفات ووسط إشارات بشأن استئناف المحادثات خلال الشهر الجاري.

وصعد قطاع الموارد الأساسية بنحو 0.8 بالمائة في بداية الجلسة ليقود المكاسب مع وجود كافة القطاعات دخل النطاق الأخضر.

وتشير الجولة الأخيرة من التعريفات إلى فرض تعريفات أمريكية بنحو 15 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية في مقابل استهداف الصين لمنتجات مستوردة من الولايات المتحدة برسوم تتراوح بين 5 إلى 10 بالمائة.

وبالعودة إلى أوروبا، ينظر المستثمرون باهتمام إلى التطورات السياسية داخل المملكة المتحدة بعدما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع اعتباراً من 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحلول الساعة 7:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 380.6 نقطة فيما شهد مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة بنحو 0.4 بالمائة ليرتفع إلى 7234.3 نقطة.

كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة ليصعد إلى 11958.1 نقطة وسجل مؤشر "كاك" الفرنسي 5488.5 نقطة بارتفاع يزيد عن 0.1 بالمائة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0984 دولار.