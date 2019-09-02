تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع عقد شراكة استراتيجية طويلة الامد مع شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة بغرض إدارة وتشغيل اقسام الاشعة للمستشفيات التي تفوز بها في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص ومستشفياتها وتقديم الدعم الفني لأقسام الأشعة.

بند توضيح مقدمة يعد هذا النوع من الشراكة الاستراتيجية بين شركة دله للخدمات الصحية وشركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة هو الأول من نوعه في المملكة والمنطقة في المجال الطبي والذي يسعى من خلاله الطرفين مواكبة التحول الوطني في القطاع الصحي والمشاركة في تحقيق رؤية 2030م تاريخ اعلان الترسية 1441-01-02 الموافق 2019-09-01 موضوع العقد تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع عقد شراكة استراتيجية طويلة الاجل مع شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة بغرض إدارة وتشغيل اقسام الاشعة للمستشفيات التي تفوز بها في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص ومستشفياتها وتقديم الدعم الفني لأقسام الأشعة. تاريخ توقيع العقد 1441-01-02 الموافق 2019-09-01 قيمة العقد 112 مليون ريال تفاصيل العقد تقوم شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة بإعادة تجهيز وتوفير الدعم الفني والصيانة وتطوير المهارات الطبية لأقسام الاشعة وذلك لمدة عشرة أعوام مده العقد عشرة سنوات الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي من خلال وفرة في التكاليف الخاصة بشراء الأصول ومصروفات الصيانة وسينعكس في النتائج المالية للشركة ابتداءاً من الربع الأول من العام المالي 2020م أطراف ذات علاقة لا يوجد اطراف ذات علاقة معلومات اضافية والجدير بالذكر ان شركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال التصوير الطبي المتقدم والتشخيص المختبري كما تملك قائمة مشاريع رائدة في مجال الخدمات الرقمية والشراكة بين القطاع الخاص والعام.

مباشر (اقتصاد)